Noua materie se va numi "Perspective globale". Toti liceenii, indiferent de profil sau specializare, cu exceptia celor din invatamantul teologic, vor fi nevoiti sa o studieze, in cazul in care aleg sa nu participe la orele de Religie.Alternativa "se adreseaza elevilor care nu participa la orele de Educatie religioasa", potrivit indicatiilor din documentul citat de Edupedu.Elevii ar urma sa invete, in cadrul acestei noi discipline, "traditiile diverse de pe glob, elemente de cultura si ... citeste toata stirea