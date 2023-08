Casa Aurarului, un monument istoric de prima mana a Clujului, a fost scos la vanzare. Imobilul ar trebui cumparat de Primaria Cluj-Napoca, pentru a-l transforma intr-un punct de atractie al orasului.Acolo sunt in vanzare 9 apartamente, dar imobilul are un beci generos si un pod mare, ce poate fi mansardat. Pretul cerut este de 2,1 milioane de euro. "E un pret corect si nu ia in calcul valoarea istorica a acestei cladiri. Adica, un muzeu sau un restaurant ar fi plin direct pentru ca deja este ... citeste toata stirea