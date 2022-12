Se vinde singura casa cu fundatia pe role, din Turda

O casa din Turda, despre care agentia imobiliara care intermediaza tranzactia spune ca e unica in oras, se vinde pe sute de mii de euro, e singura casa cu fundatiepe role din oras.Casa este situata in Turda, pe strada Avram Iancu nr. 5 (peste drum de statia Alis), in apropierea sensului giratoriu de la Teatru, dupa cum arata turdanews.net. Initial, pretul anuntat a fost de 550.000 de euro. Conform agentiei imobiliare care o vinde si ... citeste toata stirea