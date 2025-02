Se vor ieftini vreodata apartamentele in Cluj? Preturile locuintelor cresc HALUCINANT de mult, de la an la an. Cat costa un mp in fiecare cartier

In ultimii ani, preturile apartamentelor scoase la vanzare au crescut halucinant de mult, si acest trend nu pare ca va inceta prea curand. Preturile pentru achizitionarea unui apartament cresc de la an la an, metrul patrat atingand deja, in unele zone, cote alarmante.Pretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in ianuarie 2025 a fost de 2.928 euro/mp, in crestere cu 96 euro/mp cu fata de decembrie 2024 (2.832 euro/mp) si este cu 428 de euro peste aceeasi perioada a anului 2024 ... citește toată știrea