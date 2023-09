Miercuri, cand va avea loc evenimentul Meta Connect, Meta va lansa mai multi chatboti pentru retelele sale sociale, sustin surse apropiate companiei, citate de The Wall Street Journal.Chatbotii dezvoltati de Meta vor avea personalitati diferite si vor avea rolul de a atrage utilizatorii tineri si de a creste timpul petrecut de oameni in cadrul platformelor sociale ale companiei.Personalitatile chatbotilor se vor concentra in primul rand pe entertainment, incercand sa amuze utilizatorii. Vor ... citeste toata stirea