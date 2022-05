Seara pe acorduri lirice, la Campia Turzii

De aproape trei decenii, Municipiul Campia Turzii este, in fiecare an, gazda unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri din calendarul cultural.Primaria si Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita sambata, 7 mai 2022, de la ora 17:00, sa luati parte la cea de-a XXIX-a a Festivalului Coral de Primavara.La editia din acest an vor luat participa:- Corul "Astra" al Centrului Cultural Campia Turzii- Asociatia Corala "Dorulet" din Ocna Mures- ... citeste toata stirea