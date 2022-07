Seceta face ravagii in judet! Apa potabila, rationalizata in mai multe localitati din Cluj

Seceta face ravagii in Cluj, sute de oameni au ajuns sa primeasca apa "cu portia". Rezerva de apa este tot mai mica din cauza secetei. Pentru a face fata situatiei, Compania de Apa Somes a anuntat ca in mai multe localitati din judetul Cluj furnizarea apei potabile se realizeaza cu "intermitente"."Drept urmare a suprasolicitarii sistemului de alimentare cu apa, in principal datorita utilizarii apei din retea, de catre unii consumatori, in alte scopuri decat cele strict gospodaresti, furnizarea ... citeste toata stirea