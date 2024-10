Secretara comunei Belis trimisa in judecata pentru luare de mita

Secretara comunei Belis din Cluj a fost trimisa in judecata pentru luare de mita, au anuntat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj.Acestia au anuntat ca au finalizat cercetarile in dosarul care are ca obiect infractiunea de luare de mita si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei Violeta Trifu, secretar general in cadrul Primariei Belis. Trifu a fost trimisa in judecata in stare de libertate. Aceasta ar ... citește toată știrea