Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, are de gand sa-si depuna candidatura la prezidentiale

Mircea Geoana se pregateste sa-si depuna candidatura la prezidentiale. Mandatul actualului secretar general adjunct al NATO se incheie anul viitor, in luna octombrie, iar alegerile prezidentiale vor fi in 2024.Mircea Geoana a inceput sa fie din ce in ce mai prezent in spatiul public, "impins de la spate" de contextul militar din Ucraina. Secretarul general adjunct al NATO are o prezenta constanta si la tot felul de evenimente publice in Romania, inclusiv la unele mondene si caritabile. ... citeste toata stirea