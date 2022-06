Secretarul general adjunct al NATO vine la Cluj si vorbeste despre rolul aliantei nord-atlantice in modernizarea Romaniei.Acesta e Mircea Geoana, fost candidat la alegerile prezidentiale, acum secretar general adjunct al NATO, care sustine la Cluj, in Auditorium Maximum, o dezbatere pe tema rolului aliantei si al Uniunii Europene in modernizarea Romaniei, in 24 iunie, cu rectorul universitatii "Babes-Bolyai", Daniel David. "In aceste vremuri complicate pentru tara si lume in general, Romania ... citeste toata stirea