Secretarul general adjunct al NATO vine la Cluj! Va vorbi la o conferinta, alaturi de profesori universitari din Cluj

Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, va fi prezent la o conferinta organizata la Cluj.Evenimentul, "Romania in Europa. Centru vs. Periferie" face parte din seria "Marea Dezbatere Nationala" si il are ca invitat special pe Mircea Geoana.La conferinta vor vorbi si profesori de la cele mai importante universitati din Cluj-Napoca, UBB, UTCN si UMF.PROGRAMUL CONFERINEsEI:11.00 - 11.30 Primirea participantilor11.30 - 13.00 Dezbateri in plen13.00 - ... citește toată știrea