Sectia de Politie din Floresti s-a mutat in alta localitate! Unde trebuie sa mearga cei care vor sa formuleze o plangere

Sectia 6 de Politie Rurala Floresti, aflata pe strada Eroilor, la numarul 9 si-a mutat sediul in alta localitate. Astfel cei care doresc sa depuna o plangere sau sa sesizeze vreo infractiune trebuie sa se deplaseze pana in satul Luna de Sus, din aceeasi comuna.Decizia a fost luata in contextul renovarii vechiului sediu, iar locuitorii comunei trebuie sa stie ca acest lucru va dura o vreme, data de finalizarii lucrarilor, fiind in ianuarie 2025.,,Incepand cu data de 21 iunie 2024, activitatea ... citește toată știrea