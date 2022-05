Sectiune in premiera la TIFF: "Cu riscul de a-i supara pe puristi, aproape totul e permis"

Un numar de zece filme concureaza pentru premiul sectiunii "What's Up, Doc?" de la festivalul de film Transilvania de la Cluj, sectiune reorganizata pentru prima data in istoria de mai bine de doua decenii a festivalului.Pentru prima data in istoria TIFF, genul documentar va avea o competitie dedicata. "What's Up, Doc?", sectiune cu vechime la TIFF, se reconfigureaza la cea de-a 21-a editie a festivalului, adresandu-se exclusiv regizorilor din intreaga lume aflati la primul sau al doilea ... citeste toata stirea