Noul sediu al Academiei Nationale de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca prinde contur pe zi ce trece si urmeaza sa devina locul in care studentii academiei vor putea studia in cele mai bune conditii.Ce s-a facut pana acum:a-S la nivelul cladirilor ce vor gazdui universitatea, caminul studentesc, atelierul si sala de sport: am finalizat termosistemul, iar in prezent lucram la montarea ultimelor tamplarii exterioare si la realizarea tencuielii decorative. In paralel, la interior, inaintam ... citeste toata stirea