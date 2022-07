Sef de post din Cluj scapa cu avertisment dupa ce tunde chel un suspect incatusat si ii arde hainele in soba, il trimite acasa descult in toiul iernii

Un sef de post din Cluj a scapat doar cu un avertisment din partea instantei dupa ce i s-a facut dosar penal de comportare abuziva: a ras in cap un suspect, i-a aruncat hainele in foc si l-a pus sa mearga acasa descult, kilometri intregi, in toiul iernii.Totul a inceput de la faptul ca seful de post, aflat in patrulare in masina Politiei, l-a depistat pe suspect - in dosar acesta fiind parte vatamata - conducand un moped neinregistrat, in conditiile in care acesta nu avea permis de conducere ... citeste toata stirea