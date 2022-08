Sefa Comisiei Europene recomanda investitii in aparate electrocasnice eficiente

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat luni tarile membre ale Uniunii Europene sa investeasca in energii regenerabile pentru a spori independenta blocului comunitar de gazele rusesti si ca gospodariile sa-si inlocuiasca aparatele electrocasnice cu unele mai eficiente, relateaza EFE, citata de agerpres.ro.In doua mesaje pe Twitter, Ursula von der Leyen subliniaza "oportunitatile de investitii' in energii regenerabile cuprinse in planul 'Repower EU', prezentat la 18 mai ... citeste toata stirea