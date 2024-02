Seful celei mai mari companii aeriene din Europa avertizeaza ca urmeaza cresteri de preturi pentru biletele de avion

Cei care calatoresc cu avionul se vor confrunta in aceasta vara cu preturi mai ridicate ale biletelor, din cauza capacitatii limitate a industriei, a avertizat Michael O'Leary, directorul general al Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa in functie de numarul de pasageri, transmite DPA, conform Agerpres.Din cauza problemelor care limiteaza numarul de aeronave disponibile, operatorii aerieni europeni vor satisface cu dificultate cererea pentru calatorii in timpul sezonului de varf, ... citește toată știrea