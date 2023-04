"Doua transplanturi de cord, in doua zile. Saptamana luminata a adus viata la Targu Mures. Din nou. Un pacient clujean, in varsta de 30 de ani, era internat de doua luni la Clinica de Chirurgie Cardiovasculara de la IUBCvT Targu Mures. Am incercat diferite variante care sa ii amelioreze starea, insa parca nu se arata solutia salvatoare. A venit insa in martea de dupa Pasti. Un donator de 50 ani aflat in Bucuresti este cel de la care a fost prelevat cordul care i-a dat tanarului clujean speranta ... citeste toata stirea