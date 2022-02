Seful de la Sala Polivalenta, care si-a cumparat haine si obiecte de lux din banii societatii, nu mai este oficial consilier judetean

Consiliul Judetean Cluj s-a intrunit in sedinta extraordinara pentru a lua act de demisia liberalului Ionut Rusu, seful Salii Polivalente BT Arena. Rusu s-ar afla sub atentia DNA, dupa ce presa a dezvaluit anul trecut ca obisnuia sa cumpere haine si alte obiecte de lux din banii societatii BT Arena.Ionut Rusu este unul dintre protejatii primarului Emil Boc, promovat pe linie politica si plasat in functia administrativa de sef al Salii Polivalente BT Arena, fara ca pe acesta sa-l recomande ... citeste toata stirea