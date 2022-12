Seful de post din Aschileu, care a scapat doar cu avertisment dupa ce a incatusat un suspect si l-a tuns chel, dupa care l-a scos in strada in toiul iernii, a fost condamnat la inchisoare, definitiv, cu suspendare. E o agravare a pedepsei data de instanta de fond, prin sentinta definitiva a Curtii de Apel Cluj.Seful de post din Aschileu a fost trimis in judecata pentru purtare abuziva si lipsire de libertate in mod ilegal; pe fond, la Judecatoria Gherla, acesta a scapat doar cu avertisment, ... citeste toata stirea