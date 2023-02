Seful DNA: In Romania coruptia la nivel inalt si mediu este un fenomen generalizat. " Daca nu ar fi DNA, poate nu s-ar vedea ca exista coruptie in Romania"

Coruptia la nivel inalt si mediu este in continuare un fenomen generalizat, spune la Europa FM seful DNA, Crin Bologa.Acesta s-a inscris in competitia pentru urmatorul mandat de sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Ministerul Justitiei a publicat, vineri, lista procurorilor care s-au calificat in urmatoarea etapa, cea a interviurilor, din procedura selectiei viitorilor sefi ai DNA, Parchetului General si DIICOT.La sefia DNA s-a mai inscris Ionut Voineag.Bologa a absolvit facultatea de ... citeste toata stirea