Seful IPJ Cluj, Radu Adrian Mosutan, a primit Crucea Transilvana, cea mai inalta distrinctie a Mitropoliei Clujului de la mitropolitul Clujului VIDEO

Radu-Adrian Mosutan, seful IPJ Cluj, distins cu "Crucea Transilvana" de CraciunIn prima zi de Craciun 2024, in toate bisericile si manastirile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, a fost citita Pastorala Mitropolitului Andrei. Aceasta a fost transmisa cu profunda incarcatura spirituala, iar in a doua zi de sarbatoare, mesajul pastoral urmeaza sa fie citit in filii.Un moment deosebit al Liturghiei oficiate in Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca a fost la final, cand a fost ... citește toată știrea