Seful ISCTR Cluj a fost retinut ieri de DNA, dupa perchezitiile de ieri.Procurorii anticoruptie au anuntat ca au retinut pentru 24 de ore, de ieri, doi suspecti - Bogdan Stefan Durlea - inspector sef teritorial in cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR), si Florin Mihai Zehan, inspector de trafic rutier in cadrul inspectoratului teritorial Cluj. Durlea e acuzat de luare de mita, abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru ... citeste toata stirea