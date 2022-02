Seful NATO anunta ca Romania ar putea gazdui un grup de lupta al Aliantei, adica o prezenta permanenta a trupelor aliate

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, vineri, la Baza Mihail Kogalniceanu, ca alianta evalueaza daca ar trebui sa-si adapteze prezenta pe termen mai lung in flancul estic, cu grupuri de lupta in Romania si alte tari din sud-estul NATO, transmite g4media.ro.Jens Stoltenberg a precizat intr-o conferinta de presa cu presedintele Klaus Iohannis ca o decizie va fi luata in aceasta primavara. El a adaugat ca acest grup de lupta ar urma sa fie condus, cel mai probabil, de Franta. ... citeste toata stirea