Seful Politiei Dej, Elek Marton, cercetat pentru coruptie: "Popor de sclavi, romani prosti!"

Seful Politiei Dej, retinut de DNA Cluj, pentru fapte de coruptie, este acuzat si sa isi jignea in ultimul hal subalternii."Gunoi, zero barat, popor de sclavi, romani prosti!", erau injuriile adresate de comisarul sef Marton Elek, seful Politiei Dej, subalternilor. Este vorba despre o femeie si un barbat, pe care Elek ii jignea zilnic, furios ca nu isi fac treaba."In intervalul august 2020 - septembrie 2022, suspectul Marton Elek, in calitatea mentionata mai sus, in repetate randuri, in ... citeste toata stirea