Seful UDMR Cluj il critica aspru pe Boc, pentru ca a ajuns sa se curteze tocmai cu George Simion, liderul extremei drepte din Romania

Reactiile de surpindere si nemultumire continua dupa ce primarul Clujului, pretins liberal, Emil Boc, l-a primit in vizita pe George Simion, liderul formatiunii politice de extrema dreapta, AUR. Cei doi s-au intretinut cordial in sediul Primariei Cluj "o jumatate de ora" - dupa cum relata Simion - iar in spatiul public au avut grija sa-si atribuie cuvinte de lauda si sa profite fiecare dintre ei de pe urma notorietatii celuilalt.Presedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, nu putea ramane indiferent ... citeste toata stirea