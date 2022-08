"Seicul" Clujui sau numai un smecher cu PILE? Ocupa 4 parcari (trei Mercedesuri), chiar la scara blocului, iar altii nu au niciun loc - FOTO

Un clujean, de pe strada Constantin Brancusi, ocupa patru locuri de parcare, chiar la scara blocului unde locuieste, in timp ce altii nu primesc nicio parcare de la Primaria Cluj-Napoca.Respectivul sofer conduce 3 Mercedes -uri si o alta decapotabila, iar luni in sir le-a parcat in fata blocului (n.red. nu pe toate o data, dar permanent erau trei autoturisme in fata blocului). Frecvent au fost trei autoturisme, dar uneori a mai aparut inca un Mercedes decapotabil. Cazul este unul extrem de ... citeste toata stirea