Semafoare noi in Cluj-Napoca! Soferii si pietonii sunt rugati sa circule cu prudenta

Autoritatile locale anunta ca incepand de luni, 23 septembrie 2024, vor fi puse in functiune mai multe semafoare in Cluj-Napoca.Doua dintre acestea vor functiona pe strada Donath, un semafor in zona intersectiei cu strada Hateg air altul la nr. 15, in zona la coloane.De asemenea, vor aparea semafoare cu buton si pe strada Fantanele, in zona intersectiei cu strada Petuniei, strada Fabricii, in zona intersectiei ... citește toată știrea