Semafor nou in Grigorescu, de maine, anunta Primaria Cluj-Napoca.Instalatia de semaforizare a fost montata la trecerea de pietoni de pe strada Eremia Grigorescu 124 si va fi pusa in functiune maine. Pentru a traversa, pietonii trebuie sa actioneze butoanele pietonale prin care se solicita culoarea verde a semaforului, arata Primaria. "Rugam conducatorii auto si pietonii sa circule cu prudenta in ... citeste toata stirea