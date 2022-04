Semafor nou intr-o intersectie din Cluj, in Marasti.Primaria din Cluj-Napoca a anuntat azi ca a pus in functiune o noua instalatie de semaforizare la intersectia strazilor Teodor Mihali si Sarmisegetuza, cu permiterea virajului in toate directiile de pe strada Sarmisegetuza. Aceasta va fi functionala incepand de joi, 14 aprilie. "Semaforizarea va avea caracter experimental, pentru o perioada de minim trei luni, cu monitorizarea circulatiei din ... citeste toata stirea