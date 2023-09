Un nou semafor a fost amplasat pe strada Campului, numarul 39 - in proximitatea Gradinitei Elf . Acesta va fi pus in functiune marti, 5 septembrie, a anuntat Primaria muncipiului Cluj-Napoca."Primaria Cluj-Napoca anunta punerea in functiune a instalatiei de semaforizare de la trecerea de pietoni de pe strada Campului-zona nr. 39 ... citeste toata stirea