O prima disputa publica, care releva intentiile PSD si PNL de a lasa UDMR-ul in afara guvernarii, a avut loc ieri, cand liderilor politici maghiari li s-a refuzat mentinerea lui Nagy-Bege Zoltan in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Deputatul clujean, Csoma Botond, a anuntat ca decizia coalitiei a fost una incorecta, motiv pentru care colegii sau nu participa la vot in Parlament pentru desemnarea noii conduceri a ANRE."Nu vom ... citeste toata stirea