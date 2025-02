Semnal de alarma la Cluj! Chiar daca se construiesc noi locuinte in oras, ajung la aceiasi proprietari

In Cluj-Napoca, chiar daca se construiesc noi locuinte, din nefericire acestea ajung tot la aceiasi proprietari.Spre exemplu, in anul 2020 existau 1049 de proprietari care detineau fiecare intre 5-10 locuinte.Totodata, in 2024, numarul acestora a crescut la 1780, adica vorbim de o crestere de 70%. Mai mult, numarul proprietarilor cu 11-20 de locuinte a crescut ... citește toată știrea