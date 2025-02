Semnal de alarma! Sute de copii si adolescenti, dati disparuti la Cluj in 2024. S-au inregistrat peste 670 de disparitii

Anul trecut, la Cluj, s-a inregistrat un numar ridicat de disparitii, in special din randul minorilor. Politistii clujeni au avut 678 de cazuri de disparitii, 467 dintre cei dati disparuti fiind minori.Din fericire, in cele mai multe din cazuri, persoanele disparute au fost gasite si incredintate familiei. Multi dintre cei care ajung sa fie dati disparuti sunt varstnici sau adolescenti, multi dintre ei provenind din centre de plasament.Exista si situatii in care minorii fug din centre sau de ... citește toată știrea