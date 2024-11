Semnalul de alarma al unui clujean, din cauza aerului ,,irespirabil" seara: ,,Imi e frica sa respir aerul din oras" / ,,Am copil mic"

Calitatea aerului din Cluj-Napoca este un subiect intens dezbatut de catre locuitorii orasului. Recent, un clujean s-a plans ca aerul a devenit irespirabil din cauza celor care ard diferite lucruri zilnic.Acesta a povestit ca pana acum a dat vina pe trafic pentru calitatea aerului, insa in timpul weekend-ului, cand mai putine autoturisme sunt pe strazile orasului, aerul este in continuare irespirabil.Mai mult decat atat, acesta spune ca pana si hainele de pe balcon au miros de fum si ca in ... citește toată știrea