Sunt deja doua tari in lume unde datorita vaccinarii nu s-a mai raportat niciun caz nou de cancer de col uterin, a aratat senatorul UDMR Laszlo Attila. Acesta a aratat ca spera ca si in Romania se va ajunge la statistici similare, avand in vedre demersurile Ministerului Sanatatii pentru accesul la vaccinul anti HPV, care va fi compensat pentru fetele si baietii pana la 18 ani."Sper sa constientizeze cat mai muti cetateni ai acestei tari ca si vaccinul a contribuit la faptul ca nu mai avem o ... citeste toata stirea