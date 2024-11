Senatorul Adrian Oros: "Forta Dreptei a trecut peste orgolii si a schimbat RADICAL soarta acestor alegeri" VIDEO

Senatorul clujean Adrian Oros a declarat ca Forta Dreptei a avut un rol esential in configurarea rezultatelor alegerilor, contribuind la o schimbare istorica in politica romaneasca. El a subliniat ca, pentru prima data dupa Revolutie, PSD nu va fi prezent in turul doi al alegerilor prezidentiale. "Am trecut peste orgolii si interese personale, pentru a da o sansa dreptei romanesti. Pentru a da o sansa Romaniei", a afirmat acesta.Oros a adaugat ca romanii recunosc acum adevaratii liberali care ... citește toată știrea