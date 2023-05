Senatorul Forta Dreptei, Adrian Oros, il ataca pe presedintele Klaus Iohannis care tace in privinta acuzatiilor de plagiat ale ministrului de Interne, Lucian Bode, desi acum cativa ani spunea ca: "Daca un politician plagiaza, el pleaca din politica"."Gata! Coalitia de Doctori a implementat Romania Educata!"Daca un politician plagiaza, el pleaca din politica", ne spunea Klaus Iohannis in 2016."Plagiatul este furt intelectual", recidiveaza in 2021 acelasi Klaus Iohannis.Romania este tara unde ... citeste toata stirea