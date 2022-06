Senatorul Palarie (USR) despre greva japoneza din cadrul creselor: Boc sa il roage pe Cimpeanu "sa nu mai faca legi pe care nu le gandeste suficient"

Senatorul USR Stefan Palarie le multumeste celor care cred ca el "are o putere decizionala mai mare decat insusi ministrul educatiei", precizand ca trecerea creselor de la primarii la ministerul Educatiei, la inspectoratele scolare judetene, a fost decisa prin Ordonanta de Urgenta de ministrul Sorin Cimpeanu in luna septembrie 2021, iar el nu are nicio legatura.Citeste si: Greva japoneza in cresele din Cluj-Napoca. Salariile angajatilor, reduse cu 40%. Mamele trag un semnal de alarma: copiii ... citeste toata stirea