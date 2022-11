Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a demisionat din Parlament pentru a conduce Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale de la Cluj

Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a anuntat ieri, in plen, ca demisioneaza din Parlament, urandu-le colegilor din coalitia de guvernare o colaborare "fructuoasa", relateaza Agerpres, citat de g4media.ro.Novak Csaba Zoltan a fost senator in Circumscriptia electorala 28 Mures si si-a dat demisia ieri dupa sase ani in functie. Potrivit fostului senator, motivul demisiei este ca va conduce, in calitate de manager, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, cu sediul la Cluj ... citeste toata stirea