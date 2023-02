Senatul a adoptat propunerea legislativa conform careia se limiteaza la cel mult 10 numarul de persoane care pot avea domiciliul la aceeasi adresa

Senatul a adoptat miercuri, 8 februarie, o propunere legislativa care prevede ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu carte de identitate decat maxim zece persoane."Nu poate fi inscrisa in actul de identitate adresa de domiciliu daca in Registrul National de Evidenta a Persoanelor sunt inregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectiva. Aceasta limitare nu se aplica in cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa sau membrilor familiei extinse. Prin familie ... citeste toata stirea