Primaria Municipiului Cluj-Napoca anunta faptul ca in perioada urmatoare se vor institui unele sensuri unice de circulatie, astfel cum s-au stabilit in Comisia Operativa de Circulatie."Primaria Cluj anunta ca in zona strazilor Marginasa - Prunilor, urmare analizei de catre membrii Comisiei de Circulatie, respectiv aprobarii Politiei rutiere, incepand cu data de 12.11.2023 vor fi implementate urmatoarele modificari de circulatie:- pe strada Prunilor, se instituie sensul unic de circulatie (la ... citeste toata stirea