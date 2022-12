Un accident de circulatie s-a produs in sensul giratoriu din Floresti, din dreptul reprezentantei BMW.Un sofer a oprit la intrare in sensul giratoriu si a fost lovit din spate de un Tir, care nu a mai putut opri "mastodontul" la timp. Conducatorul autoturismului ar fi trebuit sa incetineasca numai si sa intre in sens pe prima banda, evitand astfel accidentul. TIR -ul nu a respectat distanta in trafic si e bun de plata. ... citeste toata stirea