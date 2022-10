Sensuri unice pe mai multe strazi din Cluj-Napoca

Primaria Municipiului Cluj-Napoca anunta faptul ca in perioada urmatoare se vor institui unele sensuri unice de circulatie, astfel cum s-au stabilit in Comisia Operativa de Circulatie.Este vorba despre urmatoarele strazi:1. Strada Timisului, tronsonul nordic, dinspre strada Timisului, tronson vestic, spre strada Rodnei.2. Strada Gospodarilor, dinspre strada Bogdan Voda spre strada Patriciu Barbu.3. Strada Horticultorilor, tronsonul cuprins intre strada C-tin Brancusi si accesul in Statiunea ... citeste toata stirea