Sentinta definitiva in procesul fostului primar din Gherla, Marius Sabo, cu ANI

La Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a judecat recursul inaintat de fostul primar din Gherla, Marius Sabo, in procesul cu Agentia Nationala de Integritate.In decembrie 2019, ANI a stabilit ca Marius Sabo s-a aflat in stare de incompatibiltate, pe vremea cand era consilier local.Potrivit ANI, in perioada 10 iunie 2017 - 27 aprilie 2018, Marius Sabo a exercitat functia de consilier local simultan cu functiile de administrator provizoriu, director general provizoriu, respectiv director ... citeste toata stirea