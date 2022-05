Sentinta in cazul romancei acuzate de moartea unui celebru mafiot italian. Procurorul ceruse 21 de ani de inchisoare

Un tribunal popular din Spania a judecat cazul Cristinei Toma, romanca acuzata ca si-ar fi ucis sotul, un traficant de droguri italian si cap al retelei mafiote 'Ndrangheta. Cristina Toma a fost judecata in Spania, de un juriu popular, care a decis, in unanimitate, sa o achite pe acuzata. Romanca fusese acuzata de moartea sotului, italianul Giuseppe Nirta, un cunoscut traficant de droguri si cap al retelei mafiote 'Ndrangheta. Barbatul a fost ucis in vara anului 2017 in zona El Charcon, din ... citeste toata stirea