Serile de film in aer liber revin la Iulius Parc Cluj! Ce filme pot sa vada gratuit clujenii in vara aceasta - FOTO

Evenimentul Movie Nights revine si in vara aceasta in Iulius Parc! Clujenii sunt invitati, in fiecare seara de vineri sa urmareasca, in mod gratuit, pe un ecran urias amplasat in aer liber cele mai apreciate pelicule din ultima perioada.Serile de film vor organizate in parcul de langa Iulius Mall incepand cu data de pe 5 iulie 2024.Movie Nights incepe in forta cu unul dintre cele mai asteptate filme ale anului - " DuneII ", care va rula vineri, 5 iulie, ora 21.30.Toate filmele au fost alese ... citește toată știrea