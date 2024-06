Servicii tot mai scumpe in Cluj, dar si de o proasta calitate. Clujean: "Cu inflatia asta te tund incepatori cu 100 de lei"

In ultima perioada, preturile pentru diverse servicii in Cluj-Napoca au crescut semnificativ, insa calitatea acestora a scazut. Multe frizerii si saloane angajeaza personal necalificat, care ofera servicii de o calitate inferioara, dar la preturi ridicate. Aceasta situatie i-a determinat pe tot mai multi clujeni sa isi exprime nemultumirile in mediul online si sa caute alternative."Caut frizer adevarat in Cluj. Cu inflatia asta de barber shops unde te tund incepatori cu 100 de lei, stiti vreo ... citește toată știrea