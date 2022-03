Serviciile de pasapoarte vor lucra si in weekend, dupa ce romanii le-au luat cu asalt in urma izbucnirii razboiului din Ucraina

Serviciile de pasapoarte, unde romanii au facut cozi speriati de razboiul declansat de Rusia in Ucraina, vor lucra si in weekend, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Numarul de programari online facute in primele opt zile ale lunii martie a crescut cu peste 300% fata de cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut.Potrivit MAI, inca de la primele semnale de crestere a volumului solicitarilor de pasapoarte, au fost dispuse masuri pentru evitarea supraaglomerarii la ... citeste toata stirea