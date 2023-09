Peste 700 de apeluri la 112 au fost primite in aceasta vara pentru turistii aflati in pericol la munte, 13 fiind pentru cadere de la inaltime, si peste 200 de apeluri pentru persoane in pericol de inec pe litoral, anunta in 2 septembrie Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), citat de news.ro, care precizeaza ca 23 iunie a fost cea mai incarcata zi. Mai mult, mai bine de jumatate din apelurile care semnalau turisti in pericol in zonele montane au fost preluate print-o aplicatie dezvoltata ... citeste toata stirea